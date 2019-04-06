西半部達30度、各地多雲到晴 下週三起變天

2019-04-06 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）各地多為多雲到晴的天氣，西半部白天高溫可達28至30度。

氣象局表示，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小範圍的短暫降雨。溫度方面，清晨仍有些微弱的東北風，北台灣低溫大約在18、19度，而其他地方則在20到22度，白天之後風向將轉為東風到東南風，西半部高溫可以來到28至30度左右，而東半部也有26、27度，西半部日夜溫差大。

氣象局指出，週日至下週二（7日至9日）各地大多為多雲到晴，天氣持續回暖，高溫普遍都在28至31度，中南部內陸甚至可以來到32、33度，尤其下週二西南風增強，天氣更為暖熱，各地都有機會出現30至33度左右的高溫。

預估下週三（10日）開始轉為東北風的環境，水氣逐漸增多，北部及東半部轉為有短暫陣雨的天氣，中南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

空氣品質方面，6日宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區擴散條件較差，為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 30 22 ~ 30 25 ~ 30 20 ~ 28

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