陽光露臉！降雨趨緩回溫 中南部高溫達30度

2019-03-26 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（26）日台灣附近降雨趨緩，各地陽光露臉、氣溫回升，中南部地區高溫可達29、30度。

氣象局表示，由於北方較乾空氣南下，台灣附近降雨明顯趨緩，大氣環境轉乾，只有東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。溫度方面，北部及東半部高溫約22至26度，中、南部地區高溫可達29、30度，清晨各地低溫約17到21度，中南部日夜溫差大。

氣象局預估，週三、週四（27日、28日）這兩天溫暖南風再起，週三開始東北季風即會減弱，氣溫明顯回升，各地高溫至少在26度以上，西半部甚至都可上升至30到32度，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。

週五（29日）另一鋒面通過及東北季風再增強，週六（30日）東北季風影響，這兩天北部及東北部天氣稍轉涼，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，26日宜蘭、花東空品區空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；金門地區受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 21 21 ~ 30 23 ~ 29 18 ~ 24

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