鋒面通過 北部、東半部變天有雨 北台灣轉涼

2019-03-29 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）受鋒面通過及東北季風增強影響，全台多處地區轉為有雨的天氣，北台灣氣溫也轉涼。

氣象局表示，今天中部以北及東北部將轉為有短暫陣雨的天氣，而花蓮、台東及南部山區也會有局部短暫陣雨，白天雨區範圍主要偏向於北台灣，晚上之後中部以北及東北部降雨機率將明顯提高，雨勢轉趨明顯。溫度方面，由於東北季風稍增強，北台灣轉涼，白天高溫約24、25度，而中南部及東半部較不受影響，高溫仍有27至30度。

氣象局預估，週六（30日）微弱東北季風影響，白天北部氣溫稍降，水氣仍多，全台都有局部短暫陣雨。週日至下週二（31日至4月2日）東北季風持續影響，但水氣由多轉少，週日受華南雲雨區東移影響，各地仍有斷斷續續的降雨，下週一開始逐漸轉乾。

空氣品質方面，29日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 27 24 ~ 30 26 ~ 29 26 ~ 29

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