連假好天氣 各地多雲到晴、中南部高溫破30度

2019-04-05 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）天氣與昨天類似，各地大多為多雲到晴，溫度上各地感受舒適。

氣象局表示，今天白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。溫度方面，北部及東北部白天高溫略降，約25度上下，其他各地則在26度以上，中南部可達28至31度，各地夜裡清晨低溫約在19至22度間。

氣象局預估，週六至下週二（6日至9日）天氣溫暖穩定、降雨不多，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。週六至下週一（6日至8日）為弱風到偏南風的環境，北部、東半部高溫可達27至29度上下，中南部更是有30至33度，下週二（9日）天氣更為偏暖，各地高溫達30至33度。但週六至下週二各地早晚低溫約19至22度，中南部日夜溫差大。

空氣品質方面，5日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區位在下風處易累積污染物，為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 26 23 ~ 30 25 ~ 29 21 ~ 28

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