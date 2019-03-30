鋒面遠離白天雨勢趨緩 北台灣稍轉涼

2019-03-30 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨晚至今（30日）晨，受鋒面通過影響，中部以北及宜、花地區有明顯雨勢，今天白天雨勢趨緩。

氣象局表示，今天白天隨著鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，但微弱東北季風影響，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫降雨，西半部平地轉為多雲的天氣。溫度方面，白天高溫北部及東半部約23至26度，中南部29、30度，由於東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，夜裡清晨中部以北及東北部低溫約18、19度，其他約20至22度。

氣象局預估，週日、下週一（31日、4月1日）東北季風持續影響，北部及東北部高溫僅18至20度，低溫15、16度。天氣方面，週日受華南雲雨區東移影響，各地有斷斷續續的降雨，下週一白天開始逐漸轉乾，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

空氣品質方面，30日竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 25 21 ~ 30 25 ~ 30 18 ~ 25

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