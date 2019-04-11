清晨低溫19度 北部、東北部午後雨勢趨明顯

2019-04-11 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）清晨北台灣低溫約19、20度，感受偏涼，其他地方則在21到24度左右，下午過後北台灣與東北部降雨機率提高。

氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，上半天降雨不明顯，但下午以後中部以北及東北部降雨機率將會提高，北部降雨機率更高達70、80％以上，預計降雨將持續到深夜過後，花東與南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，北台灣清晨低溫約19、20度，感受偏涼，其他地方則在21到24度左右，白天北部及宜花高溫約25、26度，下半天北台灣則轉涼，其他地方高溫仍可達28至31度，南部近山區可能會再高一些。

氣象局預估，週五（12日）在東北季風和華南雲雨區東移影響下，北部及東北部天氣整天較為濕涼，預測最低溫只有18、19度，其他地區早晚亦涼。北部地區有短暫陣雨，東半部、中部地區及南部山區也可能有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

空氣品質方面，11日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及離島為「普通」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 25 25 ~ 32 26 ~ 30 21 ~ 28

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