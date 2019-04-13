北部、東北部氣溫回升 中部以北有短暫陣雨

2019-04-13 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（13）日北部、東北部氣溫回升，中南部高溫可達30至32度，此外華南雲雨區東移，中部以北等地區有短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，今白天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部及東半部高溫約27、28度，中南部高溫約30至32度。天氣方面，華南雲雨區東移，中部以北及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，東半部及中南部山區有短暫陣雨的機率，其中凌晨至上半天北部降雨機率較高。

氣象局預估，週日（14日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有短暫陣雨，降雨甚至可擴展至南部，白天北部、東北部還未明顯降溫，但到了晚上也會轉涼。下週一（15日）東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也稍涼，雨區縮小，以迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

空氣品質方面，13日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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