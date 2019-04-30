今深夜首道梅雨鋒面報到 氣象局：西半、東北部防致災雨勢

2019-04-30 16:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，今天深夜首波梅雨鋒面報到，明天清晨雨勢將由北往南蔓延，各地都有雷雨或陣雨發生機會，尤其西半部、東北部地區要留意有大雨或豪雨發生。氣象局也提醒，這波梅雨鋒面將有中小尺度對流系統發展，恐帶來致災性的短時強降雨，提醒民眾要特別留意。

氣象局表示，週四鋒面將移動到巴士海峽附近，中南部將有局部大雨發生，北部雨勢可望稍微緩和。氣溫方面，鋒面通過後東北季風增強，北台灣高溫降幅最明顯，約有6到8度，今天北台灣還有35度高溫，明天只剩27度，中南部及花東地區高溫也有3到4度的降幅，高溫約28至30度，不下雨的時候會感覺悶熱。

氣象局預報員程川芳表示，週五鋒面遠離，各地雨勢會逐漸緩和，週五白天到週六各地以多雲天氣為主，午後有雷陣雨發生機會，東半部仍有局部短暫陣雨；而各地回溫幅度不大，預估每日僅回升1至2度，中南部高溫有30度以上，北台灣約28度，不會超過30度。

程川芳說，週日北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲，中南部地區要留意午後有雷陣雨；下週一、下週二又會有另一道鋒面報到，全台天氣又會轉為不穩定，且這波鋒面影響時間預計會比上一波來的更長，但後期預報不確定性大，仍需持續觀察。

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