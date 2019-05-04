把握週日好天氣！中南部入夜後降雨機率提高

2019-05-04 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日東北季風減弱，白天全台高溫悶熱，入夜後由於下一波鋒面接近，降雨機率提高，鋒面預計影響台灣至週四。

中央氣象局預報，明天東北季風減弱，水氣減少，只有南部、東半部地區、山區可能有零星雨，入夜後至下週一（6日）清晨將有下一波鋒面接近，水氣增加，中南部降雨機率提高。另外，明天新竹以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有較強陣風，沿海風浪較大。

氣溫方面，明天白天西半部高溫約28至30度，東半部高溫約26、27度，中午前後較為悶熱，入夜後北部、中部、東部低溫約22、23度，南部低溫約23至25度。

紫外線方面，明天澎湖線為過量級，其他縣市均為高量級，提醒民眾假日出門記得做好防曬準備。

空氣品質方面，明天宜蘭及花東為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏及金門為「普通」等級；中部、馬祖及澎湖為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。

「天氣風險」指出，下週一將至的鋒面預計影響台灣至下週四，但因為鋒面結構不完整、台灣不是一直在強降雨區內，天氣僅會稍微不穩定，不會有長時間的較大降雨。

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