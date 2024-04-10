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彰縣1.7萬人有身心障停車證僅108車位 綠營促提升停車優惠

彰化縣議會民進黨團今開記者會，猛批縣府身障者停車半價優惠政策，遠遠落後其他縣市，對身障者不夠友善。（記者張聰秋攝）

彰化縣議會民進黨團今開記者會，猛批縣府身障者停車半價優惠政策，遠遠落後其他縣市，對身障者不夠友善。（記者張聰秋攝）

2024/04/10 15:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣領有身心障礙者專用停車識別證約1萬7103人，路邊身心障礙停車格僅108格，議會民進黨團要求縣府增加專用格位之外，更應比照外縣市提升身心障礙者停車優惠。

黨團強烈質疑縣府對於身心障礙者的停車優惠政策，相較於其他縣市的優惠標準，彰化縣的前2小時半價收費政策不夠友善，未能真正體現對身心障礙者的照顧。

依照彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例，2016年修訂身心障礙停車位費率的規定，領有身心障礙證明者，停放身心障礙停車格前2小時半價優惠，一般格每小時收費20元，身障車格每小時10元。

民進黨團表示，台北市前4小時免費，第5小時半價收費；高雄市前4小時免費，第5小時全額收費；台南市前2小時免費，第3小時半價，鄰近的台中市停在一般費率路段免費，停在累進費率路段每天2小時免費，雲林縣享有一天最高4小時免費。彰化縣半價優惠未體現對身障朋友的照顧。

黨團建議，縣府應重新評估身心障礙停車格收費政策，調整為免費停車2小時，減輕身障者經濟負擔，並增加專用停車格數量。

對此，交通處以六都及其他縣市停車優惠政策，各有其財政考量，不一定全然要比照實施。交通處表示，政策顧及停車格周轉率，避免被長時間佔用，以及停車格不足，加上縣內目前只有5個鄉鎮市才有路邊停車收費，多數均未收費，因此修訂為身障車格前2小時採半價優惠，酌收費用的政策由來已久，未來，將依縣內停車空間的成長率及各鄉鎮市的發展需要，持續滾動檢討，評估增設身心障礙停車格位或路邊停車格位，同時研議放寬停車收費優惠的可行性。

彰化縣議會民進黨團強烈質疑縣府對於身心障礙者的停車優惠政策，相較於其他縣市的優惠標準，彰化縣的前2小時半價收費政策不夠友善，未能真正體現對身心障礙者的照顧。 （記者張聰秋攝）

彰化縣議會民進黨團強烈質疑縣府對於身心障礙者的停車優惠政策，相較於其他縣市的優惠標準，彰化縣的前2小時半價收費政策不夠友善，未能真正體現對身心障礙者的照顧。 （記者張聰秋攝）

依照彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例規定，領有身心障礙證明者，停放身心障礙停車格前2小時半價優惠，也就是每小時10元收費。 （記者張聰秋攝）

依照彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例規定，領有身心障礙證明者，停放身心障礙停車格前2小時半價優惠，也就是每小時10元收費。 （記者張聰秋攝）

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