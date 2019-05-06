台科大育成企業赴泰 推綠能、電動車與科技服務

2019-05-06 12:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕鎖定泰國市場商機，台灣科技大學率領育成的新創企業，前往當地拓展新南向，包含綠能、電動車、物聯網等科技服務，已成功發展電動車無線充電，或用智慧空調解決泰國濕熱氣候等成效。

台科大表示，這次籌組5組新創團隊赴泰，都是校內育成輔導的企業，有綠能科技、科技服務業、物聯網等各式領域，參加創新科研年會，展示產品技術與研發成果，也與當地投資人簡報，爭取商業投資機會。

其中，提供電動車無線充電的「益群綠能科技」，將台科大無線電能傳輸技術用在產業中，不需實體導線、不用擔心防水防塵，該公司負責人林永昇說，現今電動車充電槍笨重，還可能插頭老化電線走火，潮濕環境有漏電疑慮，無線充電剛好可解決泰國氣候問題，當地也有許多無人搬運車、電動汽車、腳踏車等載具，可廣泛運用。

另一家「恩可語」公司，則是提供智慧空調系統，創辦人林良澤表示，透過小型控制器、感測器及雲運算技術，可自動感測環境溫濕度，用智能方式自動控制讓中央空調達到最舒適節能的運行，達到10%以上的節能效果，對於東南亞國家氣候炎熱，空調使用量更大，更需要空調節電服務，而泰國觀光旅遊業興盛，飯店旅館林立，更可積極拓展。

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