四技申請一階放榜 6636人報台科大爭374名額

2019-03-28 17:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕四技申請入學28日公布第一階段篩選結果，共4萬多人次通過，通過倍率約45.64％，較去年略降；而技職龍頭台灣科技大學提供374名額，卻多達6千多名考生報名申請，推估今年申請錄取率5.79％左右。

技專校院招生委員會聯合會指出，今年四技申請共有67校590個系組提供8761個名額，今第1階段篩選結果出爐，共有3萬1841人報名，總報名志願數9萬7761個，而通過1階的考生有4萬4614人次，通過倍率為45.64％，較107學年度通過倍率49.74％略降4.1％。

而台科大今年四技申請提供374名額，並有6636名考生來報考，過一階人數為2036人，不論在報名人數或過1階人數上，都較去年提升；台科大說，這是因為今年首度讓各系組採計科目不同，因此採計科目少的科系會出現篩選人數增加的現象。

台科大舉例，如資工系只有2個名額，但僅採計英文、數學2科，第一階段報名人數就有500名，超額倍率為250，最後有26人過一階篩選，全是英數滿級分，篩選倍率為13，錄取率只有0.40％，為台科大錄取率最低的系。

台科大粗估，今年四技申請的錄取率平均約5.64％，比去年的5.79％略降；錄取率最低的前三系組分別為，資工系0.40％、資管系1.61％、全球發展工程學士學位學程材料組1.89％。

台科大說，今年在報考人數上，人數最多的是管理學士班，共有869人，其次為電資學士班774人，位居第三的為材料工程學系701人。

技專招聯會提醒，過1階篩選的考生，要後續進行第2階段複試，須注意通知及面試時間等，今已在網站上公告篩選結果，未來考生須將書審資料上傳，並注意各校複試日期，如對一階篩選有疑義，29日前以書面提出申請，好複查成績。

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