台科大研發自動煮麵機 牛肉麵1分鐘上桌

2019-03-19 13:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了節省店鋪人力，台灣科技大學教授林其禹開發全自動煮麵機，只需點菜、補料，不需廚師，機器就能把麵條、湯頭、牛肉等在1分鐘內裝填出餐，即使半夜也能來上一碗熱騰騰的牛肉麵，目前機器1台造價約100多萬元，林估營運2年可回本。

過去長期投入智慧機器人的林其禹，在旅遊途中想念中菜，認為投入無人化烹調技術，就能把中式料理推廣到全球，因此開始設計自動化煮麵機，與碩士生吳睿騰投入研發，並與餐飲業者合作，如今正式打造出機台，今在校園展示。

林其禹說，該機台從碗盤供應、煮麵、注入高湯、添加牛肉、提供小菜等，全部自動化，全程無須廚師協助，而客人則可透過機器點餐，還能選擇不同粗細的麵條、不同時間烹煮控制口感，最後出餐時只需1分鐘。

吳睿騰表示，因市面上沒有其他類似的食品自動化設備可以參考，不論是機構設計、機器零件和材質，所有細節都要靠自己腦力激盪出來，過程中遇到不少挫折，經過一次又一次重新設計，慢慢從實務中累積經驗，並增進機構設計、機械加工、電腦繪圖建模等能力。

林其禹表示，該機台仍需人力添加麵條、湯頭等，但可節省許多人力，目前造價約100多萬元，預估營運後約2年可回本，目前正與醫院通路、麵店業者等洽談，未來將有機會在各場域提供24小時全自動煮餐服務。

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