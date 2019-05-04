五四台東無塑日 千人響應減塑

2019-05-04 19:16

［記者王秀亭／台東報導］五四運動100周年，台東縣環保局讓這一天有新內涵，取「無塑」台語諧音，定為台東無塑日，今天下午集結縣內環境教育單位、無塑美食店家及民眾二手市集，在台東糖廠文化創意園區舉辦環境教育嘉年華，台東縣長饒慶鈴、前總統馬英九也到場響應。

台東糖廠文化創意園區今天下午聚集70個攤位，有環境教育闖關，讓親子一起學習各項環保觀念與知識，無塑美食店家則端出自家美味料理，民眾購買美食後，坐在廣場上吹著涼風，聽著台上演奏者的優美樂音，度過優閒的下午。

台東縣長饒慶鈴、前總統馬英九也到場，並向無塑美食店家購買麵包、暢飲鳳梨飲品。

馬英九說，100年前的今天是五四新文化運動，台東卻在100年後讓五四運動添加新內涵，少用一次性塑膠產品，只要多注意該就做得到，而人類知道如何區分塑膠，動物卻不知道，讓動物吃下塑膠其實很不公平，人類為了動物，更應注意環境保護。

台東縣環保局環教中心呼籲，這項活動主要提倡生活中也可以輕易進行減塑，鼓勵民眾一起響應減塑新生活，進一步讓資源能夠循環再利用，減少垃圾產生，為台東垃圾危機減壓，也為我們生存的地球降溫。

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