美國紐約州擬禁用一次性塑膠袋 徵收塞車費

2019-03-30 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕為了保護環境，美國紐約州也打算禁止商家提供一次性塑膠袋。

根據《美聯社》報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）將提出一份1750億預算案，內容包括禁止商家提供一次性塑膠袋，以及收取塞車費等。古莫已和控制參眾兩會的民主黨達成協議。此預算案將於下月1日進行表決，如果通過，塑膠袋禁令將於明年3月開始生效。

根據《紐約公共廣播電台》報導，部分評論家則認為禁令遠遠不夠，因為該禁令只禁止塑膠袋，並不會限制紙袋的使用。紐約環境總監艾瑞克（Eric Goldstein）說：「這是一個有缺陷的解決方案。從其他地方的經驗來看，對塑料袋的簡單禁令會民眾導致使用更多紙袋，或者更厚的塑膠袋」。

古莫去年曾經嘗試禁用塑膠袋，但並沒有成功。若法案通過，紐約州將成為繼加州、夏威夷州後，美國第3個禁用一次性塑膠袋的州。

古莫提出的預算案裡，另一個重要提案是徵收塞車費。駕駛若行經紐約曼哈頓60街以南地區，將收取塞車費，預計單趟為10美元以上。此提案是為了減輕曼哈頓地區的交通壅塞，並為運輸改善提供資金。若通過，紐約將成為美國第一個收取塞車費的城市。

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