不要塑膠吸管！小琉球19家飲料店共享不鏽鋼「琉行杯」

2019-04-16 00:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣離島小琉球近年觀光人潮爆增，大量用過即丟的塑膠製品成為垃圾，若是管理不善流入海中更成為海龜及漁類的生態浩劫，環保署去年宣示將打造小琉球成為無塑島，今年過年後政策升級，並結合近年最夯的「共享經濟」推動減塑，可甲點借乙點還的不鏽鋼「琉行杯」二月開始流通，現在已有19間飲料店家加入為「無塑島」盡一分力。

夏日的小琉球極為炎熱，據統計，島上20多家飲料店，暑假旺季每天共可銷售出萬餘杯飲料，雖然創造經濟，但使用的塑膠杯、吸管的數量大增，離島垃圾清運不易，大鵬灣國家風景區管理處2017年開始推動小琉球限定的不鏽鋼吸管套組後，減塑觀念慢慢在島上形成風氣，環保署去年更推動小琉球成為「無塑島」，希望以小琉球的特有地形作為台灣減塑政策的示範領頭羊，並由台灣永續工程顧問公司承接推動。

吸管原先以供不方便進食的臥床病人使用為主，更曾經變成個人衛生的象徵，但塑膠製品難妥善處理的問題近年隨著環境意識高漲而備受關注，不過，國內禁用塑膠吸管政策的起源，曾遭輿論認為是因為「吸管插海龜鼻孔」的影片而引起軒然大波，政策遭模糊焦點，直到近來速食業龍頭率先推出不必使用吸管的杯蓋，可說是邁出減塑的重要一步。

堪稱海龜故鄉的小琉球，不僅不畏輿論早就推出不鏽鋼吸管，現在還搭上共享經濟推動減塑，可甲點借乙點還的不鏽鋼「琉行杯」二月開始流通，協助推動的海湧工作室說，小琉球垃圾清運不易，現在已有19間店家加入為「無塑島」盡一分力愛安。

「今天少用明天就少撿」海湧工作室的林佩瑜表示，小琉球是海島，受海漂垃圾的影響極劇，島上對塑膠垃圾的傷害都有同感，已說服19間飲料店加入，第1階段共1200個冰霸杯、300個咖啡杯供租借，擁有台灣的電信商門號就能借用，到店後主動詢問並透過平板申請，試營運期免租、壓金，最多1次借5天並能還了再借，等於空手買飲料，卻還能享有自備環保杯的折扣，而遊客也不必擔心忘記還，要回本島前的最後一站，也都設有回收站。

林佩瑜笑說，清明連假人潮爆量，就曾發生庫存量僅剩10多個杯子，擔心開天窗卯起來清洗，「手洗到快脫臼！」，真的很「琉行」，而「琉行杯」將逐步減少廢塑膠量，至於共享杯子民眾會擔心衛生的問題，她則強調，杯子全由洗碗機清洗並烘乾，跟一般餐飲店可重複使用餐具沒有不同，甚至更乾淨，以小琉球特有的地理環境進一步落實「無塑島」，除了減少垃圾的產生，更實質從小島開始推動這項減塑的政策，盼成全台領頭羊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/