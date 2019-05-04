台東縣廚餘堆肥場老舊不堪負荷 濾水擋土牆塌了...

2019-05-04 10:57

［記者王秀亭／台東報導］台東縣4月1日起全面禁廚餘養豬，台東市區家戶廚餘全數湧進老舊的台東縣廚餘堆肥，每工作日23噸的超標處理量，讓前處理區與濾水區擋土牆崩塌，廚餘像土石流般掩覆整個堆肥場，甚至外溢場外，台東縣環保局長謝清泉說，預計3周內搶修完畢，過渡時期廚餘只能先進掩埋場。

謝清泉表示，台東縣廚餘堆肥場已運作近10年，卻因設備老舊需常維修，今年1至4月已發生2次機械故障，加上部分廚餘具腐蝕性，設備老舊終究無法負荷。

謝清泉解釋，家戶廚餘到場初步處理後，進入濾水區，經濾水、發酵、腐熟，約需兩個月才能成為堆肥成品，每個工作日23噸，一個月就累積350噸（濾水後），廚餘量太大，才釀這起「廚餘土石流」。

縣環保局人員今天上午加班搶修，未料2台處理廚餘的推土機也掛點，讓廚餘處理雪上加霜。

謝清泉指出，台東縣政府去年4月已動土新建廚餘回收再利用中心，預計6月底啟用，屆時每工作日廚餘處理量可增加為28噸，再加上日前緊急採購脫水破碎設備，預計最快月底完工，可減少濾水時間，呼籲民眾響應零剩食計畫，才能疏緩廚餘爆量問題。

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