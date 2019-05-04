校廚拚食神 把營養午餐變好吃

2019-05-04

〔記者林曉雲、劉婉君、周湘芸、黃旭磊／綜合報導〕面臨非洲豬瘟威脅，校園營養午餐的廚餘也成為隱憂。為推動中小學廚餘減量政策，教育單位決定「把營養午餐變得更好吃」！國教署與灃食公益飲食文教基金會合辦「校廚大賽」，正受理報名中；台南市教育局也要在六月一日舉辦學校廚工烹調技術競賽，讓營養午餐更加美味，學生開心地把飯菜吃光光。

國教署︰提高青椒、苦瓜接受度

營養午餐產生的廚餘量不少，北市每日有二至三公噸、桃園市和台南市每月各有約五萬公斤，高雄市每月營養午餐總量的五％會變成廚餘。這些廚餘目前多由清潔隊或團膳業者回收，或由有蒸煮設備的養豬戶及其他合格廠商回收；另也會分給社福機構，或讓弱勢學生帶回家。部分縣市如台東縣、嘉義縣、金門縣等，禁止以廚餘餵豬。

教育部國教署學安組組長林良慶表示，廚餘減量措施包括要求學校應精確計算食物量，避免剩食；衡酌合理備餐份數；學校和業者適時調整菜單及烹調方式；教導學生均衡飲食及愛惜食物；建立廚餘再利用機制。

「只要午餐做得好吃，學生自然吃光光，廚餘也會變少！」台南市教育局長鄭新輝認為，想要減少熟廚餘、養成好的飲食習慣，就要先從改善營養午餐品質著手。全國教師工會總聯合會理事長張旭政也認為，廚餘量要少，關鍵在於營養午餐是否美味，學生願意吃光光，譬如許多縣市提倡蔬食日，結果學生下課跑去買炸雞，導致當天廚餘大增。

為了讓校園午餐營養好吃，國教署與灃食公益飲食文教基金會合辦「校廚大賽」，報名至五月八日，廣召全台校園廚師參與，挑戰將孩子最不愛的青椒、苦瓜、紅蘿蔔等失寵食材，變身為美味午餐。

家長樂見廚餘減量、均衡飲食

台南市六月初首次舉辦的廚工烹調技術競賽，初步規劃除了有營養師的學校必須參加，其餘各校採自由報名，兩人一組。食材成本為每人每餐三十元，競賽的內容三道菜，都與營養午餐條件相同，優勝者的食譜將在賽後公開，提供其他學校參考。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，支持教育部推動廚餘減量運動，廚餘瀝乾水分是簡單工作，學校應該可以做好做滿。

廚餘回收表格

台南市教育局與南英商工合作，教導國中小學如何將在地的當令蔬果融入營養午餐菜色中。（記者劉婉君攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/