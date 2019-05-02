高市軍事觀光第一「洞」 韓國瑜：真希望裏頭有金銀

2019-05-02 21:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜重要政見、軍事遺址觀光，今天正式開啟第一「洞」！韓國瑜宣布鼓山洞正式開放，並由專業導覽人員陪同走完全程，出洞時直呼大開眼界，還笑說希望以後能發現日軍留下的金銀財寶。

經過高市觀光局百餘日努力，高市軍事觀光第一站由「鼓山洞」拔得頭籌，今特別舉行啟洞儀式，由韓國瑜揭開從日據時代歷經戒嚴時期的鼓山洞神秘面紗，韓國瑜也頒贈「高雄軍事觀光」導覽解說員合格證書，為高雄軍事觀光專業導覽之旅加分。

觀光局指出，鼓山洞位於鼓山區五福四路底、鼓山分局後方，一般民眾難以窺探其內部景觀，別具神秘色彩，今年由高市觀光局列為優先整備對象，並輔導開辦專業觀光導覽培訓課程，共有61位來自全國各界，對軍事遺址有興趣的學員，經過28小時密集訓練，順利取得軍事觀光導覽解說員資格。

觀光局說明，鼓山洞是二戰日治時期鐵道部所興建，係為戰時提供員工及旅客避難之大型防空隧道，光復後交由警備總部使用，共有3處入口，高約3米、寬約2.5米，形狀如馬蹄狀，主體及附屬結構總長約200公尺。

隧道採鋼筋混凝土管結構強固，有其特殊防空意涵，中間有一條陡峭的逃生隧道直通壽山出口，因長久未使用，階梯皆已鐘乳石化，形成難得的景觀。

鼓山洞鄰近輕軌C14、C15站，交通便利，由旁邊登山步道也銜接舊時神社參道，預期可發揮軍事教育與文化觀光效益，5 月3 號首發團開始參觀，採線上預約制，每週四、五、六、日開放，每日5梯次，每梯次限額40名，5月預約成功且參觀導覽的遊客，有機會獲得限量紀念明信片，上面有名藝術家洪根深的書法題字，相當具紀念價值，贈完為止。

預約導覽報名網站：請搜尋關鍵字「鼓山洞軍事觀光導覽」。

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