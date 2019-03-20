砸錢辦「高雄光頭日」挨轟造神 潘恆旭回應了…

2019-03-20 19:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府觀光局準備舉辦「高雄光頭日」活動，預算為50萬元，遭網友批「造神無極限」，對此，觀光局長潘恆旭強調，光頭走秀是振興新崛江商圈跟南華商圈，希望不要唱衰高雄。

觀光局今天公告招標「高雄光頭日主題活動委託服務採購案」，招標金額50萬元。對此，長期關心高雄市政的智庫《高雄好過日》說，韓市長噱頭100分，但正事卻不及格，質疑「高雄市政難道是外包給廣告公司經營嗎？」

《高雄好過日》常務理事李雨蓁說，一開始眼花以為韓國瑜要舉辦「高雄好過日」，細看才發現是「光頭日」，令她十分錯愕。她批評高市府近日一連串假新聞，包含香港馬會、阿諾不來台、鄧紫棋等，實質觀光沒拚到，反而因為噱頭假新聞，傷害高雄的國際形象。

李雨蓁指出，要讓高雄「好過日」，絕非用大量噱頭、粗劣的行銷手法炒短線，而是正視高雄整體產業佈局、都市規劃。韓國瑜市長若真的有心拚觀光，不是推出「高雄光頭日」，而是應盡早完成輕軌二階工程，以利遊客走訪高雄的美好。

臉書粉專「只是堵藍」今天也發文批評，網友紛紛留言說：「造神無極限」、「這種節日全國放假一天嗎」、「怎麼不辦辦個全國說謊大賽」。

對此，高雄市觀光局長潘恆旭回應說，光頭走秀是振興新崛江商圈跟南華商圈，希望不要唱衰高雄，高雄現在需要的是鼓勵跟合作，不是冷言冷語。

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