潘恆旭稱滿月趴「全台首創」？ 被曝改名收割前朝政績

2019-03-12 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄觀光局23日將在當地舉辦「旗津滿月趴」活動，邀請國內外知名DJ、專業舞者進行表演，高雄市觀光局長潘恆旭5日宣傳時強調是「全台首創」，今天（12日）卻被網友發現「這是本來每年都會有的活動，重新包裝搞得像市府首創」，讓底下留言直呼「這不是收割什麼才是」。

潘恆旭先前提到，滿月派對（Full Moon Party）是國際知名的海邊派對活動，市府希望利用旗津天然的觀光特色，吸引國際遊客到高雄旅遊。不過，卻有網友發現，這場「全台首創」的滿月趴，只是把過去就有的「旗津沙灘音樂節」重新改個名字而已，此外，活動內容也如出一轍，同樣是邀請國內外知名DJ、舞者陣容來旗津演出，就連主辦、協辦廠商都一模一樣。

此文一出，隨即引起網友撻伐，表示「改名就是政績」、「以前的名字還比較好聽」、「大港開唱也要變韓導的功勞了」、「辦活動都這麼懶乾脆叫懶趴」、「滿月趴是泰國的專利你還敢用」、「趴起來，人進來，大家發大財」、「什麼都盜版別人的設計，偷別人的主意，收割前朝做的事，有沒有羞恥心」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/