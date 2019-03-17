「打狗包子賽」揭曉 漢神蔬食巨蛋店熔岩黑金包得第一

2019-03-17 18:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕「韓包待放─打狗包子爭霸賽」十大包子今公布排名，第一名由「漢來蔬食巨蛋店」的「熔岩黑金包」勝出，第二名「寬來順早餐店的「醇厚原味肉包」，第三名「專十一水煎包」的「滿足鮮肉包」，傳承獎頒給「興隆居」的「招牌湯包」。

高雄市長韓國瑜今天親自頒獎給得獎業者，除感謝業者用心製作料好味美的包子，也希望十大包子能吸引更多遊客來高雄嚐鮮。

高雄市觀光局說明，包子爭霸賽由民眾上網票選分數、與美食相關專家評選各佔50％，評審團代表快樂雲則強調，有創意很好，但好吃最重要。

十家包子店與得獎包子除前三名外，還有七家優勝，分別為阿英手工饅頭的鮮肉香菇蛋黃包、明新食品岡山店的明新古早味肉、美濃客家菜華夏店的彩虹發財大騷包、阿明肉包的古早味蛋黃肉包、老店興隆居傳統早點店的興隆居招牌湯包、阿卿仔肉包店的香菇蛋黃肉包、前鎮漁港楊記肉包的香菇蛋肉包。

打狗包子爭霸賽起源於2月17日韓國瑜在酒館開直播，嗆行政院長蘇貞昌為何一上任就要高雄前瞻計畫重提報？2月18日，總統府發言人黃重諺在臉書貼文指「土包子」喝醉，只會變成「喝醉的土包子」，引發議論，

高市觀光局順勢而為舉辦包子賽，立委補選期間還有韓粉送土包子給為藍營支持者，台北市議員王欣儀16日還送包子力挺韓國瑜參選總統。

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