回饋鄉里 李樹根贈鹿野鄉國小以下學童722套運動服

2019-05-02 14:55

［記者王秀亭／台東報導］經營企業有成的鹿野鄉民李樹根，捐助人生中的「唯一母校」永安國小獎學金已四分之一個世紀，協助故鄉的規模再擴大，國小及幼兒園的每位學生都有全新運動服，李樹根說，只是拋磚引玉，盼更多人關心偏鄉教育。

「國小第四名畢業，卻因家貧而棄學，北上謀生。」李樹根回憶，雖然沒辦法繼續升學，永安國小成了自己的唯一母校，事業有成後，在啟蒙老師的建議下，25年前開始以父親名義，捐助永安國小獎助學金，讓家庭經濟弱勢的學生求學不中斷。

李樹根說，關懷老家不應只是針對母校，6年前透過鹿野鄉公所，每2年送給鄉內長輩一套運動服，讓長輩可以溫暖過冬，今年將關懷鄉民的腳步擴及至國小及幼兒園，國小學生每人2套運動服、幼兒園學童每人1套，總共捐贈722套運動服。

今天上午在鹿野鄉公所舉行捐贈儀式，鹿野鄉立幼兒園學童收到後，立刻穿上運動服，開心與「李爺爺」合影。

李樹根說，希望學生們可以感受到各界的關心，在學習上更加用心，長大後才有能力回饋鄉里，幫助更多需要幫助的人。

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