去年電器火災2971件釀51死 內政部：牢記「5不1沒有」

2019-04-30 14:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕電力為人們帶來許多便利，但用電不慎也可能帶來危害，根據內政部統計，去年國內發生多達2971件電氣火災，高居起火原因第3名，並造成了51人死亡。內政部呼籲，民眾用電應牢記「5不1沒有」原則，也就是「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不長插」、「電器周圍不放可燃物」，及「沒有商品安全標章的電器不用」，以確保居家安全。

根據內政部統計，2018年火災原因最多前3名，依序是遺留火種（如蚊香等微小火源）6353件、爐火烹調3591件、電氣因素2971件，其中電氣火災的件數雖排在第3位，但其致死人數51人卻高居榜首。

內政部強調，民眾應避免在同一插座或延長線上連接過多的電鍋、熱水瓶、電熨斗等高功率電器，避免電流總量超過插座、延長線的容許電流負荷量；其次是電線應避免綑綁折損，以免電線內部銅線折損斷裂，在通電時產生高熱而起火。

此外，民眾平常應記得檢查電器插頭有無潮濕、焦黑、綠鏽或堆積灰塵等現象，盡可能保持乾燥、乾淨，以免積污導電現象造成短路著火。而電源插座也切忌長插，因為電器插頭只要仍插在插座，便是處於通電待機狀態，不但有火災風險，也會增加電費支出。

內政部也提到，民眾拔掉電線或延長線的插頭時，應手持插頭取下，不要拉扯電線，以避免造成電線內部銅線斷裂；另民眾也要避免在電器、電線周圍擺放可燃物，避免遇熱或短路造成火災後延燒。

冬天若使用電暖器時，應與周圍可燃物保持1公尺以上安全距離，尤其不應使用電暖器來烘衣服或棉被，同時民眾應定時汰換家中老舊電器，並選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格、貼有「商品安全標章」的電器。

除了牢記上述「5不1沒有」原則，內政部也建議，民眾最好在家中安裝住宅用火災警報器，幫助家人及時發現、及時通報與及時避難。

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