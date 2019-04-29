竹縣護理中心返鄉專車 貼心送住民回到老地方重溫親情

2019-04-29 10:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮長安老人護理中心啟動三梯次返鄉之旅專車，帶著低收、失依的長輩，回到熟悉的老地方探訪親友，看看老房子、走走熟悉的街道，和家人享用久違的團圓飯，一解思鄉之情。

「姑姑，你還記得嗎？這裡是我們一起住過的老家啊！」曾經與劉奶奶一起生活的姪媳，一個月前知道長安老人養護中心返鄉專車的活動後，立即安排休假，等著這一天陪著姑姑、帶她回家走走！姪媳說，雖然老家已易主，但相信對姑姑來說，家的記憶是無可取代的。雖然中風後的劉奶奶已無法言語，走進家的庭院，這一刻奶奶笑了。

「我毋知我待哪裡？」（客語），上車前，中心的林爺爺上車前還不斷嚷嚷不要出門，工作人員連哄帶拐才將人送上車，但返家沿途的風景，卻讓他睜亮了雙眼。早在門口盼著的妹妹說，智能障礙的哥哥過去都與她同住，她是哥哥最親的人，但自己逐漸年邁，無力照顧；但她還是都會到竹東探望哥哥。哥哥能夠回家，妹妹滿是感動，最大的盼望是哥哥永遠健康、沒有憂愁。

瘖啞的游姓兄弟在母親過世後，生活仰賴親友、善心人士接濟，但因接連中風、生病加上不良於行，新竹縣政府社會處先後安排兩兄弟入住長安；兩人同住一個房間，一起吃飯、參加活動時，哥哥都會照應弟弟，兄弟之情令人動容。這次，中心特地護送兄弟倆回到上坪老家走走。

另外還有一對蔡姓兄妹，分別因喑啞、中風入住長安，這次也回到老師和弟弟相聚，重溫手足情誼。

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