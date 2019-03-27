春遊補助 4到6月宿關西、竹東、北埔3鎮補助加倍

2019-03-27 09:28

［記者黃美珠／竹縣報導］4到6月走春快來新竹縣，除了中央的住宿補助，新竹縣也加碼「獎」，這樣換算下來，不管年齡，只要在前述獎勵春遊期間到新竹縣旅、宿，每個人都可以有1次、住房得到房價補助500或1000元的優待，如果是18到40歲的「幸運族群」投宿在「經典小鎮」關西、「客庄小鎮」竹東和北埔3鄉鎮內民宿的人，另可再得前述優惠1次。

春天正值萬物生長，新竹縣的客家鄉親也常用「嫪山花」為名揪伴上山出遊，爬爬郊山、或循著先人步跡踩踏古道，因為現在滿山遍野除了映入眼簾的新綠，或等著綻放的桐花芽讓人感覺充滿希望，就連大家習以為常的蕨類，也因春天而努力抽芽生長，正是樣貌多變且可愛的時候，是有些識途老馬替生活尋找新喜樂的當季「活泉」所在。

新竹縣政府交通旅遊處表示，今年4到6月，週日到週四選擇到新竹縣自由行且在地住宿的人，中央補助每人享有每房折抵500元的優惠1次外，也另對18歲到40歲去離島或「小鎮」選住民宿的青年，再提供前述優惠1次；而新竹縣的「經典小鎮」關西、或「客庄小鎮」竹東與北埔就在前述「小鎮」之列。

縣府則加碼準備每月1000份的「早鳥禮」，要送給這段期間每月前1000名、最早到竹縣自由行的來客。

這份禮物就是境內熱門遊樂園或生態農場門票，像是：六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、綠世界生態農場等，相當於千元的價值。來客還可以同時使用縣府自辦的「浪漫臺3線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊方案的優惠序號，另由縣府自掏腰包補助每房500元住宿金。

對於10人以上的團客，中央鼓勵這些人盡量用2天1夜的平日時間走入前述的經典小鎮或是客庄小鎮認識在地文化，所以只要符合資格的團客在行程中有到關西、竹東、以及北埔，每人、每天就有500元獎勵金，每團最多補助3萬。

對於這些支持新竹縣的團體，縣府計畫再送2500份新竹縣限定的早鳥禮，歡迎符合中央補助條件的團體把橫山、峨眉也納入他們的旅遊「戰線」上，強力行銷新竹縣的「浪漫台3線」蛋黃區上的鄉鎮。

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