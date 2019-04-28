清華63週年校慶 宣布新建文學館推動清華文學研究

2019-04-28 14:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學今慶祝創校108年暨在台建校63週年校慶。校長賀陳弘在校慶大會中宣布，即將在校本部新建文學館，連接人社院與相思湖，成為一條文學家小徑；規畫中的君山音樂廳也已募得超過一億元捐款，「即將展現清華文藝復興的新起點！」

賀陳弘向前來參加校慶大會的貴賓、師生及校友宣布，為推動清華文學研究，清華大學即將新建一座專門的文學館，由清華名譽博士、旅美小說家王默人及夫人周安儀捐建。據了解，王默人夫婦的捐款可望高達150萬美金。

清華大學台灣文學研究所所長李癸雲表示，王默人夫婦2014年即捐助清華成立「王默人周安儀文學講座」，鼓勵學子創作，廣邀海內外專家、學者及創作者舉辦藝文演講及工作坊，已累積可觀成果。

除了新建文學館，賀陳弘還向難得返校的校友們說明母校許多新的規畫與發展，包括清華即將興建一所國際上重要的近代史文物館，這是適逢五四運動一百週年對世界的獻禮，由清華名譽博士、台積電副董事長曾繁城先生及清華教授楊儒賓捐建。

為紀念去年辭世的老校長沈君山，清華發起改建大禮堂為君山音樂廳的計畫。賀陳弘說，許多沈前校長的知交好友及校友們慷慨解囊，捐款初估已超過一億元。清華師生校友幾年後就可在國際級、高規格的君山音樂廳聆賞音樂。

在校區建設方面，也展現蓬勃的新氣象。賀陳弘說，桃園市政府已與清華簽訂合作意向書，將在桃園機場國門的位置，開辦醫學中心級的醫院，並合作推動教育與研發，「這是清華以堅實的各學科為後盾，繼續30年之志，昂然發展醫學領域的先發行動。」

此外，南大校區（原竹教大）的師生將逐步集中到校本部。賀陳弘指出，清華最近已獲無償撥用科管院旁的6.4公頃土地，將興建教育學院及藝術學院大樓，目前正進行細部設計，預定明年施工；學校還啟動了兩棟合計1千床的學生宿舍興建計畫。

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