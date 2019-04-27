世界大學生超級計算機競賽 清大師生擊敗300支隊伍奪冠

2019-04-27 20:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕國立清華大學資工系師生組成的團隊，參加ASC世界大學生超級計算機競賽，在300多支國際隊伍中脫穎而出，獲得全球總冠軍，好消息今天傳回校園，令師生振奮。

清大指出，今年在中國大連舉行的ASC是全球規模最大的大學生超級電腦競賽之一，與美國SCC、德國ISC並稱全球三大超級電腦大賽，去年在這三項比賽皆奪冠的北京清華大學，今年則獲得ASC亞軍。

清大奪冠隊伍由資工系5位大三及大四生組成，包括陳弘欣、許耿瑞、林原慶、林芍甫、楊季蓁；另有尤立宇、王宇正2位學生擔任教練。

指導清大團隊奪冠的資工系副教授周志遠，多年帶領學生征戰國際大賽，他說，今年奪冠的關鍵在部分成員曾參加去年的美國大賽，累積實戰經驗，團隊合作擁有絕佳默契，碰到狀況都能快速排除，「同學們的臨場表現沈穩優異，是我們勝出的主因。」

周志遠說，從去年暑假組隊以來，每位成員幾乎每週都要花20個小時研究討論、準備比賽，碰到緊急狀況才能正確判斷、穩定發揮，贏得最終勝利。

ASC大賽近年非常關注AI人工智慧領域。團隊中唯一的女生楊季蓁，就是負責AI人臉辨識項目，她設法將低解析度影像轉化提升為高解析。

楊季蓁說，她以前是個不愛規劃的人，組隊之後每週都要提報進度，這樣的壓力促使她全面提升電腦技能，收獲很大。

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