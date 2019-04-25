Never say goodbye！清大「蘇格貓底」餐廳13年劃下句點

2019-04-25 16:33

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學百齡堂的蘇格貓底餐廳，是不少清華人的共同記憶，但因租約問題，月底將劃下在清大13年的句點。也是清大校友的林群，13年前受龍應台之邀，從台北師大學區回母校開餐廳，除提供餐點，蘇格貓底最讓人懷念的是開辦思沙龍、夜貓子電影院及音樂會和各種學術研討會，最近更成為東南亞新住民的行動書車據點，雖即將謝幕，但蘇格貓底將成為清華歷史的重要印象。

人稱「貓哥」的林群，因愛貓成癡而得名，從清大哲學所畢業後，原本在台北師大學區開設人文簡餐二手書店，後來受龍應台之邀，13年前林群回母校，並接下俗稱清大第一招待所的「百齡堂」，並以「蘇格貓底」為名，除提供餐點，更成為清華人文薈萃的集中基地。

「雖然不捨，但也許是命運使然」林群說，在清大蘇格貓底13年，誰說沒感情，清華的一草一木，幾乎是他生命的一部分，他看著蘇格貓底內的名人牆，細數楊振寧、珍古德、楊照、林昭亮等多位大師的簽名，「淚水已在眼眶中打轉」，他說，他已利用數位化技術把這面名人牆的真跡都保留下來，未來除自己留一份，也會留一份給清華，做為清華歷史記憶的一部分。

林群說，他是用生命投入蘇格貓底的經營，從不會餐飲到現在能做出各種風味餐，更推廣清華的人文藝術，包括開辦思沙龍，夜貓子電影院和音樂會，開辦導演、音樂家及大師講座及二手書屋和唱片、古典樂交流，一場場的學術座談會及教授的名人交流宴會，蘇格貓底都扮演稱職的角色，讓蘇格貓底成為清華的另個代名詞之一。

說來讓人沮喪，林群說，去年校方提出1年1約及提高租金要求後，讓他重新思考續留清華的意義，也如此巧合，他在北海岸金沙灣接下一棟房子，似乎命運的浪潮帶領他要往海洋方向走，於是4月底在1年合約期滿後，他將奔向海洋，到東北角的金沙灣海岸，投入海洋環境生態的宣導工作，也提供餐點，但會增加更多海洋環境的教育宣導，期許人生再從海洋出發。

即將跟清華告別，林群說，他很捨不得，很多教授、老朋友最近陸續回來找他，都勸說慰留續留清華，但他既已做決定，就義無反顧，會繼續開著粉紅喵咪書車，在東北角繼續東南亞書車的全台巡迴工作，同時也對清華「Never say goodbye」，他將在東北角等待清華人。

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