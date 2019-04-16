清大跨足醫療 桃園航空城建醫院

2019-04-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦與清華大學校長賀陳弘，昨在桃園市政府綜合會議廳簽訂「桃園市醫療暨教育研發園區合作意向書」，將在桃園航空城內興建一所醫學中心級的「清華醫院」，未來園區完成後，也將會加強醫療、教育及人才育成等合作，彌補南桃園地區的醫療缺口。

鄭文燦指出，清大是國際一流的大學，各領域表現出色，尤其在材料（如牙材、骨材）、機械（如復健手臂）、化學（藥物發展）、核子醫學（硼中子治療頭頸癌及肝癌）及腦科學（基因解碼及控制）等領域具有深厚基礎。桃園目前的醫療現況，有病床數不足及醫療資源分布不均等問題，需投入更多醫療設備。

引進最新基因、免疫療法

清大表示，這是該校首度跨進醫學領域，昨天簽署的是為期三年的合作意向書，未來興建案所需經費由清大支應，桃園市府提供興建醫院及教育園區用地，營運採BOT方式，以醫學中心等級規劃醫院，占地至少五公頃，初期規劃設置四九九床，再逐步增至逾千床。未來也會發展國際醫療、核子醫學、腦科學，以及台灣還沒有引進的最先進基因療法及免疫療法。

桃園市衛生局指出，據衛福部規定，醫療次區域每萬人口病床數（急性一般病床）卅五床以上屬醫療資源充足區，病床增設上限為每萬人口五十床，目前南桃園僅有一千餘床，仍有二千餘病床的增設空間。

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