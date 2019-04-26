清華大學63歲校慶 來玩科技藝術！

2019-04-26 08:28

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學舉行創校108年暨在台建校63週年校慶，整個校園變身最潮的科技藝術實驗場。校長賀陳弘也在巨大彈珠台作品投下實體彈珠、透過高科技技術，將彈珠幻變為手機裡的虛擬彈珠，象徵「印象清華」躍介科技藝術節啟動，9件科技藝術作品在清華園展出3週，邀請清華人來觀賞。

清大今年延續去年「印象清華」的科技感，今年更結合科技與藝術，包括在大草坪有一束高空探照光直衝天際，接著走近鴿子廣場，透過不同角度，就可看到愛因斯坦、瑪麗蓮夢露與清華前校長梅貽琦、沈君山交疊的光影臉孔。

接著小吃部周邊樹林間，也有象徵梅花基因序列的七彩光芒多面體；靠近寶山路的後門草皮上，更有LED燈條勾勒出的清華紫荊花。整個清大校園已成為科技藝術的搞怪實驗場域，只要進校園，就會感受到校園的多元樂趣。

校長賀陳弘站在一人高的彈珠台前，投下一顆實體彈珠，經過如腦神經般複雜的連動結構軌道後，最終落到巨大彈珠台底部，此時，賀陳弘用手機「接」起虛擬彈珠，宣布科技藝術節正式揭幕，他也歡迎民眾可先掃描行動條碼，把這顆虛擬彈珠帶到附近的鴿子廣場，讓它在牆面繼續滾動。

賀陳弘說，科技、藝術躍介展現清華這幾年重點推動跨領域學習的精神，由於藝術學院的加入，清華正進入「文藝復興」時代，「印象清華」將顛覆大家對清華的印象，他也期待清華如佛羅倫斯，帶動台灣高教的文藝復興。

籌辦印象清華的策展人許素朱說，巨大彈珠台畫著代表清華十個學院的圖案，彈珠在軌道上滾動跨過不同學院，就像腦神經訊號傳遞，也象徵清華各學院學生的創意碰撞，以及清華在推動跨域的積極滾動精神。

今年印象清華利用物聯網、數學、影像偵測、化學材料、DNA及手機App等技術，讓清華元素躍介（cross media）在手機、電腦、社群媒體等載體，探討資訊穿梭在人與科技、環境及記憶間的變化。

由藝術學院領軍的藝術家團隊「FBI Lab」帶領學生完成9件作品，所有作品展到5月20日，參加活動的師生與校友，還有機會抽中最大獎iPad及小米手環，與作品互動後投影在鴿子廣場，再將照片分享至印象清華粉絲團，可抽誠品禮卷3000元，邀請師生來感受印象清華的繽紛多彩。

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