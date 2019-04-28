清大擊敗北京清大 超級電腦賽稱霸全球

2019-04-28

〔記者王駿杰／新竹報導〕國立清華大學資訊工程系師生組成的團隊，參加ASC世界大學生超級計算機競賽，四月二十五日在各國共三百多支隊伍中脫穎而出，並擊敗尋求衛冕的北京清華大學，獲得全球總冠軍，好消息昨天傳回校園，令師生非常振奮。

全球3大賽 北京清大去年3冠王

清大表示，ASC是全球規模的賽事，與美國SCC、德國ISC並稱全球三大超級電腦大賽，今年在中國大連舉行，去年在這三項比賽皆奪冠的北京清華大學，今年獲得ASC亞軍。

清大表示，今年共有二十組名校隊伍進入決賽，每個團隊在五天的比賽過程中，必須現場組建超級電腦平台，優化完成七道高效能運算與人工智慧的賽題，如全球氣候變化模擬等，並確保平台運行的最高功耗不超過三千瓦。

清大團隊力克地主 300多隊伍勝出

參賽的清大資工系五名大三、大四學生包括陳弘欣、許耿瑞、林原慶、林芍甫、楊季蓁；另有尤立宇、王宇正兩名學生擔任教練。

指導清大團隊奪冠的資工系副教授周志遠，帶領學生征戰國際大賽多年，他說，今年奪冠的關鍵在部分成員曾參加去年的美國大賽，累積實戰經驗，團隊擁有絕佳默契，碰到狀況都能快速排除，臨場表現沉穩優異，是勝出的主因。

周志遠也特別感謝雲達科技及廣達電子，長年資助清大學生電腦設備與出國比賽經費，國研院國網中心也在計算軟體技術上提供協助，會秉持為台灣培育高效能計算科技人才的初衷，在每次比賽中爭取佳績，讓更多新世代投入高效能計算的應用與發展。

隊長陳弘欣說，從去年暑假組隊以來，每位成員幾乎每週都要花二十個小時研究討論、準備比賽，碰到緊急狀況才能正確判斷、穩定發揮，贏得最終勝利。

ASC大賽近年非常關注AI人工智慧領域，團隊中唯一的女生楊季蓁，就是負責AI人臉辨識項目，她必須設法將低解析度影像轉化提升為高解析。

楊季蓁說，她以前是個不愛規劃的人，組隊之後每週都要提報進度，壓力促使她全面提升電腦技能，收穫很大。

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