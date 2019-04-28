4活動中心啟用半年沒水電 中市府允諾5月初開放使用

2019-04-28 13:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市東區泉源、樂成、旱溪、新庄4里多功能聯合活動中心去年10月落成啟用，但沒水沒電大門深鎖，居民抱怨連連，立委黃國書、市議員鄭功進邀集相關單位現地勘查。市府今（28）日表示，5月初完成接電工程，即可開放民眾使用。

市府指出，泉源等4里多功能聯合活動中心總樓地板面積約249坪，為3層樓的鋼筋混凝土建築物，市府投入2453萬元經費興建，規劃有藝文活動大廳、會議室、研習教室及陳列室等空間，提供泉源、樂成、旱溪、新庄里共同使用，鼓勵民眾前往體驗。

鄭功進指出，以前泉源里周邊沒有活動中心，地方辦活動，只能借用土地公廟的狹小空間。多功能聯合活動中心啟用，地方終於有適當、優質的休閒活動場所，想不到等了半年還是沒水沒電。新市長、新區長上任都超過百日，水電再不早日解決，就是失職。

黃國書說，活動中心的水電問題，透過這次現勘已請台電、台水專案協助，只要區公所完成相關路證的申請程序，就會在最短時間內派工，希望能在母親節前開放借用。泉源里里長羅文甫則說，活動中心超過半年沒接水電，居民都抱怨「看得見、用不到」。

東區區長陳佩玉表示，活動中心去年落成時，水電接管工程尚未完工，公所今年2月後加速辦理，台電3月20日受理區公所申請接電，自來水部分已在4月15日裝設水錶，預計5月初完成接電工程，屆時即可正式開放民眾使用。

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