五股市民活動中心啟用 侯友宜盼加速交通、都市計畫整頓
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2019-04-16 11:40

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市五股區位於工商路上的舊市民活動中心2016年因氯離子過高遭判定海砂屋拆除後，經參與式預算投票原址重建，今天上午由新北市長侯友宜與地方議員、里長共同剪綵啟用，侯友宜表示，五股區近幾年不斷進步，現階段最希望交通和都市計劃能加速整頓，讓整個大台北地區的中心點再造繁華。

五股市民活動中心今天剪綵啟用，除有社區發展協會志工媽媽帶來活力熱舞、地方媽媽的插花教室，更安排貿商社區發展協會的長者在活動中心一同參與畫畫課程。

侯友宜除在致詞時指出，工商路上的兩側鐵皮屋應重新來規劃重建，五股過去的環境比較邊緣化，最近這幾年不斷在進步，但仍有很大的成長空間，希望五股、泰山的交通能夠建構起來，有些都市計劃也要重新變更，像五股垃圾山重新整頓等，要和五股人並肩作戰再造五股區的繁華。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，五股市民活動中心坐落在工商路和工商路129巷交叉口的人口稠密帶，啟用後可嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里約1萬8000名市民，建物3個樓層總面積約150坪，採用輕鋼構工法興建，達到「節能、減廢、自然」的循環經濟及環保目標。

五股市民活動中心1樓內部空間採用挑高設計，設有沙發、廚房及電視機可提供銀髮俱樂部、老人共餐及社區照顧關懷據點使用；2樓韻律教室則配置大面落地鏡可讓市民能一起跳舞、健身動健康；3樓的會議室及多媒體教室也增設投影機及廣播器等設備，方便開辦多元研習課程。

  • 五股區市民活動中心今天上午由新北市長侯友宜與地方議員、里長共同剪綵啟用。（記者周湘芸攝）

    五股區市民活動中心今天上午由新北市長侯友宜與地方議員、里長共同剪綵啟用。（記者周湘芸攝）

  • 五股市民活動中心今天也安排貿商社區發展協會的長者在活動中心一同參與畫畫課程。（記者周湘芸攝）

    五股市民活動中心今天也安排貿商社區發展協會的長者在活動中心一同參與畫畫課程。（記者周湘芸攝）

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