五股市民活動中心啟用 侯友宜盼加速交通、都市計畫整頓

2019-04-16 11:40

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市五股區位於工商路上的舊市民活動中心2016年因氯離子過高遭判定海砂屋拆除後，經參與式預算投票原址重建，今天上午由新北市長侯友宜與地方議員、里長共同剪綵啟用，侯友宜表示，五股區近幾年不斷進步，現階段最希望交通和都市計劃能加速整頓，讓整個大台北地區的中心點再造繁華。

五股市民活動中心今天剪綵啟用，除有社區發展協會志工媽媽帶來活力熱舞、地方媽媽的插花教室，更安排貿商社區發展協會的長者在活動中心一同參與畫畫課程。

侯友宜除在致詞時指出，工商路上的兩側鐵皮屋應重新來規劃重建，五股過去的環境比較邊緣化，最近這幾年不斷在進步，但仍有很大的成長空間，希望五股、泰山的交通能夠建構起來，有些都市計劃也要重新變更，像五股垃圾山重新整頓等，要和五股人並肩作戰再造五股區的繁華。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，五股市民活動中心坐落在工商路和工商路129巷交叉口的人口稠密帶，啟用後可嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里約1萬8000名市民，建物3個樓層總面積約150坪，採用輕鋼構工法興建，達到「節能、減廢、自然」的循環經濟及環保目標。

五股市民活動中心1樓內部空間採用挑高設計，設有沙發、廚房及電視機可提供銀髮俱樂部、老人共餐及社區照顧關懷據點使用；2樓韻律教室則配置大面落地鏡可讓市民能一起跳舞、健身動健康；3樓的會議室及多媒體教室也增設投影機及廣播器等設備，方便開辦多元研習課程。

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