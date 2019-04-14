支持黨內誰選總統？ 盧秀燕、侯友宜各自表態…

2019-04-14 19:19

〔記者歐素美／台中報導〕針對2020總統大選，國民黨內群雄爭霸，台中市長盧秀燕及新北市長侯宜友支持誰？盧秀燕及侯友宜不約同表示「民意最重要」，盧秀燕還酸民進黨「把最能贏的人幹掉，邏輯蠻奇怪的」；侯友宜則表示，國民黨現在最重要的是把遊戲規則搞清楚，以找出一個最適當、能帶領中華民國走出一條路的人。

新北市長侯友宜今天在台中市長盧秀燕陪同下參觀台中花博外埔園區，媒體詢問兩人針對2020總統大選，黨內很多人要徵召韓國瑜有何看法？

盧秀燕表示，2020總統大選，國民黨是大黨，尤其是民主的政黨，一定要爭取勝選，強調「絕大多數黨員的意志及絕大多數人的意見，就是我的意見」，其支持大多數人支持的候選人，只要黨經過民主程序推選出來的人選，她都會配合。

盧秀燕並酸民進黨指出，她觀察出一個現象，國民黨現在在求勝，所以要找到一個最能贏的候選人，只要能贏，大家就往這個方向團結一致，倒是民進黨好像把最能贏的人幹掉，這樣的邏輯蠻奇怪的。

國民黨內誰最能贏？盧秀燕表示，根據民調，與現任總統蔡英文競選，黨內有好幾位都有這樣的條件，但候選人只能有一位，還是要經過黨內的民主程序，「大多數黨員及大多數人選出來的，就是我支持的總統候選人」。

侯友宜則開玩笑要盧秀燕出來選總統，盧表示「不要消遣我」。侯友宜說，什麼樣的人最適合來領導中華民國，還是民意最重要，黨要趕快把遊戲規則搞清楚，外面有人想參選，有聲音想要徵召，不管用什麼方式，找出一個最適當、能夠帶領中華民國走出一條路的人，更重要的是要得到2300萬人滿滿的支持；是否有意參選總統？侯友宜說，「我是新北市長，現在最重要的就是做好市政，「好好把新北市治理好，其他都不是我要的，也不是我想的」。

另媒體詢問空污問題，盧秀燕表示，市府重視移動污染源，但政府不應帶頭污染，處理污染一定是「先公後民、先大後小」，政府要做好榜樣，這才符合程序正義。台中火力發電廠是台中最大空污及水污的來源之一，而且一再累犯，毫不改善，惡性重大，一定要強烈處理，以還我們好空氣、乾淨的水源。

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