拿水槍殺陣！ 侯友宜體驗潑水節

2019-04-14 13:49

〔記者邱書昱／新北報導〕潑掉過去的霉運！新北市中和區華新街今天舉辦潑水節活動，首次推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題。新北市長侯友宜及前國民黨主席洪秀柱到場體驗。侯友宜拿著大型水槍進入活動現場，並喊話「被我潑到會賺大錢」，市民直接往侯的身上攻擊，讓他直接拿起水球反擊。

華新街是泰國、緬甸華僑的聚集地，每年新北市都會舉辦潑水節活動，這次邀請已在台灣落地生根的緬甸第三代子女參與，藉由潑水節與家鄉親人互相祝福，代表著文化的交流與融合。

文化局表示，這次活動規劃以多元體驗型式，讓市民沐浴在南洋風情的過年氣氛中，一起潑水祈福得好運，現場設置風動石祈福區、八大生肖祈福區外，也有泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡、八大生肖祈福等主題潑水區。

同時，主辦單位提供6200份免費南洋美食供民眾體驗品嚐。住在附近帶著1歲多的兒子前來體驗的周姓媽媽笑說，過去就想一起來玩，但是小朋友年紀還太小，被水潑到滿身溼，體驗不同文化。

以市長身分第一次來潑水節的侯友宜，幕僚遞給他一把水槍，侯開心地拿起來和民眾互潑。他說，2019年市府打造「兼容永續智慧城，新北大城好生活」的宜居、安居、樂居城市，透過象徵祝福、祈福的潑水儀式，讓新住民朋友在新北市一樣有「家」的溫暖，一樣可以潑水「過好年」。

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