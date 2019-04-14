到台中看花博 侯友宜：我有買票不是來撩妹的

2019-04-14 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕新北市長侯友宜今天率領新北市府團隊到台中花博外埔園區參觀，入園前他特別要求其團隊買票，並笑稱「我有買票，我是來看花博，不是來撩妹的」；台中市長盧秀燕則表示，侯市長來了，六都市長皆來過花博，完成大滿貫，並點名「澎湖縣長賴峰偉趕快來」。

新北市長侯友宜今天下午率新北市府團隊參觀外埔園區，他一路和台中市長盧秀燕說笑，並高舉花博票卡，強調「我有買票，我是來看花博，不是來撩妹的」。

盧秀燕表示，台中花博從開幕到今天，觀賞人次已達686萬人，很快就要突破700萬人，第700萬遊客入園，市府將頒予大獎，本月24日並將舉行閉幕典禮，花博最後10天，呼籲民眾把握時間到台中看花博，並感謝侯友宜百忙中撥空前來，有情有意，笑稱「六都市長都已來花博，大滿貫」，點名「澎湖縣長賴峰偉趕快來」。

侯友宜不改幽默本性，笑稱「我是為了700萬大獎而來的，可惜算錯時間，太早來了。」盧秀燕則表示，桃園市長鄭文燦到花博2次，呼籲侯友宜把握時間，這2天再度前來，就有機會拿大獎。

侯友宜表示，台中花博相當精彩，呼籲民眾趁閉幕前趕快來，並藉機替台中市政府銷台中蜂蜜等農特產品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/