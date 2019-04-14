新北潑水節替藍營拉票 洪秀柱：不能老是被欺負

2019-04-14 13:04

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和區華新街每年舉辦潑水節，新北市長侯友宜及國民黨前主席洪秀柱不約而同到場參加。由於明年的總統、立法委員選舉各黨積極應戰，洪秀柱不忘在致詞中替藍營極力催票，她說，不管黨內推出哪個太陽，大家都要喜歡他，國會也要過半，「要有論戰能力、辯論能力，甚至要有打架的能力」，不能老是被欺負硬不起來。

侯友宜在致詞時說，新北市的新住民人數約10萬多人，都是心中的寶貝、親密的家人，以潑水將去年的霉運洗滌，祝福新的一年遇水則發，「被我潑到的也能賺很多錢」。隨後他也拿著大把水槍一起和民眾激戰。

稍後到場的洪秀柱每年都會前來參加潑水節，在台上致詞時，特別替黨內明年選舉拉票，她說，把去年不好的事情洗刷，2020年重新再來，藍軍替黨著急，明年不能只是將痛恨的黨打敗，而是要重拾對國民黨的信心，不管幾顆太陽，誰最後出線大家都要喜歡。

她也向支持者喊話，「沒有一個人是完全沒有毛病」，就算推出更強的人也是會有毛病，所以目標一致，就算出來的人不是百分之百滿意，但是為了更大目標，要忍下心中稍微不滿，都要去投那票。

另外，洪秀柱也說，就算總統選上，立法院如果不能顯現新氣象，還是亂七八糟，「法案過不了還是不行的」，「要有論戰能力、辯論能力，甚至要有打架的能力」，不能老是被欺負硬不起來。

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