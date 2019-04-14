徵召韓國瑜對朱立倫不公？ 侯友宜︰遊戲規則要透明、公平

2019-04-14 13:25

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨2020總統人選難產，黨內徵召人在美國出訪的高雄市長韓國瑜聲音不斷，記者詢問新北市長侯友宜，是否對於同樣喊出參選總統的前新北市長朱立倫不公平，他說，每個人都有參選權利，但是要在透明、公平的遊戲規則底下，將自己的政見和想法告訴中華民國民眾。

侯友宜今天出席新北市中和區華新街潑水節，受訪時他說，每個人對未來的政治想法都給予尊重，每個人都有參選權利，但是要在透明、公平的遊戲規則底下，將自己的政見和想法告訴中華民國民眾，支持最有機會為中華民國服務的候選人，帶領人民走向康莊大道。

媒體追問是否認為朱立倫能夠帶領台灣，侯友宜說，每個人有沒有能力是要靠2300萬人民決定。

另一方面，侯友宜拋出「安內再往外」的想法，被外界視為將矛頭指向頻頻到國外出訪的台北市長柯文哲及韓國瑜，對此，侯說，自己是新北市長，要將簡政便民、行動治理、智慧城市做好，排除投資障礙，以招商一條龍方式吸引外資前來。

他舉例，前幾天就有來自北京、南京、東莞的中國團，帶著經濟、觀光夥伴前來洽談，另外，也和印尼簽屬備忘錄，而澳洲、新加坡、美國等代表也來新北市，「把內部該做的做好」，吸引國際、兩岸這些重大投投資案前來投資。

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