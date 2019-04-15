縣長率隊體驗淡海輕軌 彰化縣府好奇：如何提高搭乘人數？

2019-04-15 17:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕彰化縣長王惠美今天下午率縣政府一級主管至新北市搭乘淡海輕軌，為「鹿港輕軌」探路，新北市長侯友宜也率局處首長接待。彰化縣府主管提出疑問，例如如何在狹小的老街施工？系統如何整合？為何考量輕軌而非中運量捷運？乃至於如何提高站體周邊容積率，更好奇如何提高搭乘人數，平衡財政？

王惠美和侯友宜從淡海輕軌紅樹林站（V01）搭至淡水行政中心站（V07）後，至淡水國民運動中心進行交流，彰化縣府一級主管分別提出興建輕軌的疑問，由新北市政府各局處首長一一回應。

對於如何提高輕軌運量，新北捷運工程局局長李政安分享新北經驗，表示輕軌除了帶進觀光人潮，未來淡海新市鎮工業區開發後帶進人潮，能進一步提升搭乘人次。

針對彰化縣府擔心，未來輕軌在鹿港老街施工期間，恐引發商家反彈，李政安說，和商家的溝通很重要，像是淡海輕軌採兩階段施工，現在綠山線先通車、年底則有藍海線，讓淡水老街商家看到輕軌能夠帶進觀光人潮，自然會降低疑慮。

而淡水為何不延伸捷運淡水線，而是蓋淡海輕軌？李政安表示，經過財政、運量考量，約每小時5300人運量的輕軌，比較適合淡水。

李政安更說，希望藉由第一條國車國造的淡海輕軌，帶動台灣的輕軌「規格化」，讓台車台造，未來深坑輕軌、八里輕軌都會採用同樣系統，維修方便又能帶動國車國造。

新北捷運公司董事長陳建宇則分享，淡海輕軌定位為藝術、觀光輕軌，而鹿港是文化小鎮，輕軌也應該清楚定位其觀光、文化的元素，接下來才是決定軌道系統的型式以及路權，像是淡水老街因為清楚要把觀光民眾帶進來，後續就選擇C型路權（軌道與一般交通混合行駛）。

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