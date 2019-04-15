拚招商 侯友宜宣示：今年創造一萬個工作機會

2019-04-15 12:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府今天舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，新北市長侯友宜宣誓，2019年要達成「招商一條龍」服務目標，要在1年內、攜手10個招商夥伴、服務100件招商案，達成1000億元投資，創造10000個工作機會。

「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」今天在新北市政府舉辦，新加坡、荷蘭駐台代表、境內指標性工商企業、潛在投資廠商、新創及中央相關單位與會。

侯友宜也宣布今年第二季將啟動「瞻海攻略」，配合淡江大橋主橋段動工，將淡水與八里做戰略連線佈局規劃，一方面向中央單位爭取法規鬆綁，突破自1992年來淡海新市鎮27年未開發的困境。

侯友宜說，新北也將台北港整體規劃總體升級，以海岸為起點貫通新北，八里台北港為起點，延著64線快速道路進入新北市精華區，再連結新店溪、大漢溪，將連線策略延伸至三重頂崁工業區「新北科技園區」、新店區「寶高智慧園區」等，發展河岸城市，放眼未來十年的經濟佈局。

侯友宜說，市府全力拚招商，除於籌組「產業發展諮詢委員會」外，「招商一條龍」專案也已服務57件民間投資案件，並吸引Google公司進駐，預計年底可落實27件投資案，加上公有土地招商案投資金額，可望促成1176億元投資，達成預定目標。

新北經發局表示，「新北投資服務快捷中心」將於今年第二季成立，辦公室設在新北市政府三樓，貫徹招商一條龍服務，並提供企業臨時機動辦公空間、專業經理人投資流程諮詢、一站式網路查詢服務，也可作為跨局處服務空間，讓投資更快速便捷。

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