里活動中心擁旗艦級運動設施 使用率不高 里長嘆可惜

2019-04-18 21:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區衛國里活動中心3樓的國民運動中心堪稱旗艦級！接手管理的里長陳積慶說，中心內有多部電動跑步機、腳踏車等頂級運動器材，1部都在10萬元以上，整體設施高達300萬元，民眾需刷卡付費才能使用，但使用率不高，要設法與市府民政局、區公所努力請民眾多捧場使用，不致浪費這批高價的運動設施。

衛國里長陳積慶指出，這處市民運動休閒體健中心是去年市府民政局補助在里活動中心3樓設立，空間不算大的場地容納3部跑步機（1部12萬多元）、6輛腳踏車（4輛直立式各10萬餘元、兩輛靠背式各11萬餘元）、兩部心肺交叉訓練機（1部13萬多元）、1台要價4萬元的刷卡機（共11台），還有1部電動吸塵機器人2萬8千元，整體運動設施算是高價的旗艦版，共花了約300萬元。

陳里長表示，因為運動中心位在3樓，平時是清晨7點開門、深夜11點打烊，他觀察從去年營運迄今，因為使用者需刷卡付費，使用半小時刷一卡通費用40元、市民卡20元，民眾使用率並不高，因為沒有管理員，他有時上去看，沒有人在裡面運動，冷氣卻一直運轉，覺得很浪費，1個月電費高達1萬多元，這問題需要民政局、區公所一起集思廣益，如何設法提高使用率、避免電費虛擲。

對此，東區區長陳勝楠說明，公所瞭解此運動中心的用電與使用率問題，已擬方案要改善，但最近剛好碰到衛國里活動中心建築結構要做耐震補強，近期會發包施工，目標在今年底完工，待補強工程完成，公所即會對運動中心空調用電進行改善（內部無人時空調即停止運作）；也會擬定推廣方案、鼓勵附近居民多來使用，提高運動中心的使用率。

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