里活動中心擁旗艦級運動設施 使用率不高 里長嘆可惜
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2019-04-18 21:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區衛國里活動中心3樓的國民運動中心堪稱旗艦級！接手管理的里長陳積慶說，中心內有多部電動跑步機、腳踏車等頂級運動器材，1部都在10萬元以上，整體設施高達300萬元，民眾需刷卡付費才能使用，但使用率不高，要設法與市府民政局、區公所努力請民眾多捧場使用，不致浪費這批高價的運動設施。

衛國里長陳積慶指出，這處市民運動休閒體健中心是去年市府民政局補助在里活動中心3樓設立，空間不算大的場地容納3部跑步機（1部12萬多元）、6輛腳踏車（4輛直立式各10萬餘元、兩輛靠背式各11萬餘元）、兩部心肺交叉訓練機（1部13萬多元）、1台要價4萬元的刷卡機（共11台），還有1部電動吸塵機器人2萬8千元，整體運動設施算是高價的旗艦版，共花了約300萬元。

陳里長表示，因為運動中心位在3樓，平時是清晨7點開門、深夜11點打烊，他觀察從去年營運迄今，因為使用者需刷卡付費，使用半小時刷一卡通費用40元、市民卡20元，民眾使用率並不高，因為沒有管理員，他有時上去看，沒有人在裡面運動，冷氣卻一直運轉，覺得很浪費，1個月電費高達1萬多元，這問題需要民政局、區公所一起集思廣益，如何設法提高使用率、避免電費虛擲。

對此，東區區長陳勝楠說明，公所瞭解此運動中心的用電與使用率問題，已擬方案要改善，但最近剛好碰到衛國里活動中心建築結構要做耐震補強，近期會發包施工，目標在今年底完工，待補強工程完成，公所即會對運動中心空調用電進行改善（內部無人時空調即停止運作）；也會擬定推廣方案、鼓勵附近居民多來使用，提高運動中心的使用率。

  • 南市東區衛國里活動中心內的市民運動中心健身器材每部都在十萬元以上，堪稱旗艦版。（記者王俊忠攝）

    南市東區衛國里活動中心內的市民運動中心健身器材每部都在十萬元以上，堪稱旗艦版。（記者王俊忠攝）

  • 一部要價十二萬多元的電動跑步機。（記者王俊忠攝）

    一部要價十二萬多元的電動跑步機。（記者王俊忠攝）

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