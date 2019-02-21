屏東市中正、華山里活動中心裁定續建 蔣月惠要抗爭

2019-02-21 18:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市和平公園新建中正里、華山里社區聯合活動中心案，屏東市公所今天舉辦說明會，贊成、反對的里民對立，市長林恊松裁定續建，縣議員蔣月惠當場發飆表達不滿，揚言到縣府抗議。

屏東市公所在和平公園興建中正與華山里聯合社區活動中心，土地及經費已由縣府核定同意並舉行動土典禮，但因附近部分居民反對，今天市公所召開說明會，聽取2里的里民意見，由市長林恊松主持，縣議員蔣月惠、市代李漢鍾、中正里長李詩柔、華山里長謝沅廷都到場參加，里長近百人到場。

蔣月惠及反對的里民說，和平公園是附近居民重要的運動休閒空間，犧牲綠地蓋在公園又影響住宅區及交通，表明反對。

贊成的里民則認為，社區活動中心的設立很重要，才能推動關懷據點、老人送餐等措施。

屏東市長林恊松表示，新建案縣府已經核定，土地、經費都已到位，工程更發包出去，依照程序必須執行，對於里民有疑慮要改善的，市公所會努力去做，當場裁定全案續建。

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