台南推優質廟會 噪音、髒亂擾民案件大降4成

2019-04-28 11:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市自102年全國首推廟會優質化政策，實施多年來，廟會活動噪音擾人及環境髒亂案件大幅減少。根據南市環保局統計，廟會活動噪音擾人及製造髒亂檢舉案件，已由102年的665件降至去年的393件，共減少了近300件，降幅約佔4成。

台南市廟宇設立登記1630間，輔導申請設立中有1128間，設立登記數量全國最多，其中更以中西區及北區廟宇密度最高，而被稱為「千廟之都」。由於台南市區擁有眾多廟宇，每逢廟會活動大量燃放鞭炮，經常引發市民信仰與環境安寧之爭。

環保局表示，南市自102年全國首推廟會優質化政策，透過事先溝通、勸導，兼顧信仰與環保，並規定廟會活動晚間10點至翌日上午7點管制時段不得從事施放爆竹煙火，活動結束後2至4小時內清掃完畢。

環保局說，102年民眾檢舉廟會遶境活動噪音及髒亂案件達665件，經稽查人員勸導、開罰並一再宣導，107年檢舉案件剩393件，5年多來減少近300件，已初具成效。不過，多數為外縣市交陪境及私壇不易配合，未來該局將持續配合市府落實廟會優質化政策，減輕對市民生活的影響。市民若發現噪音及環境污染，可撥打市民服務熱線1999或公害申訴專線0800-066666檢舉。

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