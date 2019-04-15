桃機噪音補償擬取消60分貝標準 放寬為受影響地區

2019-04-15 09:51

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查「國際機場園區發展條例」，主要聚焦噪音補償金議題，行政院建議，從現行噪音防制費修正為噪音補償金，多名立委也提案，桃機公司應依規定向使用者收費，用於受噪音影響地區，修法預計公布日起施行。

民航法規定，使用航空站、飛行場、助航設備與相關設施，應依規定繳納使用費、服務費或噪音補償金；經費分配與使用辦法由機場所在地的縣市政府訂定。

配合民航法修正，適用「國際機場園區發展條例」的桃園機場也擬比照適用，交通部建議修正，桃機公司經營機場專用區與相關設施，應向使用人收取使用費、服務費或噪音補償金；收費基準由桃機公司擬訂，並報主管機關核定實施。

環保署空氣品質保護及噪音管制處簡任視察胡明輝解釋，補償金、防制費有差別，按照「噪音防制法」劃設防制區，依據不同分貝數，區域內噪音改善工作由主管機關輔導，改為補償金，證明相關費用提撥用於補償受噪音影響地區。

另外，現行條文規定，桃機公司每年應提撥噪音回饋金，給予園區所在的縣市政府，並以機場60分貝噪音線內為標準，並得以現金方式發放，用於噪音防制工作、居民健康維護、電費、房屋稅、地價稅等用途，比率由主管機關訂定。

行政院建議修正，取消現行標準，改為「機場附近地區」，定義仍以園區所在地的縣市政府為準；同時刪除用途，使補償金運用更有彈性，以利執行，並維持規定回饋金與補償金的發放作業與使用辦法，由園區所在地的縣市政府訂定。

目前桃機公司將噪音防制區畫為1、2、3級，回饋金發放比例為1、2、4；每年收取費用的20％用於行政作業，另8成全部回歸居民，目前均以現金發放。相關噪音敏感區域已擬訂監測調查計畫，近期將依照結果擬具相關補償方案。

立委林俊憲表示，應配合民航法104年修正，名詞一致性，但目前噪音補償金並未明訂欠繳、拒繳規範，行政單位追繳恐依法無據。過去尚未發生類似案例，但不代表未來不會發生。交通部常次祁文中表示，仍能依行政程序法裁罰。

立委蔣絜安，桃園當地有數十個里，長期處在機場高分貝環境，造成聽力受損、耳鳴等種種狀況，噪音補償費用攸關居民權益，但爭議不小，支持修法。

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