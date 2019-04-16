誰說廟會就鬧事、噪音？ 恆春天后宮全台首創「簽約切結」

2019-04-16 22:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期全台各大廟會遶境多，許多信徒打架鬧事等狀況引發負面觀感，也失去宗教信仰為善的初衷，20日將舉辦「建廟140週年祈安巡遊大典」的恆春天后宮，首創參與宮廟「簽約切結」，鬧事者除取消參與資格並法辦，盼從國境之南做起，匡正廟會鬧事風氣。

台灣鄉下地區的廟會活動，因為熱鬧加上宮廟來自四面八方，主辦宮廟對於燃放鞭炮及陣頭人員秩序，大多不會特別約束，但恆春天后宮這幾年從自身做起，無論是垃圾整理或聲量控制，都受到居民好評，今年更大膽嘗試與警消「簽約切結」，引發不少討論。

「誰說廟會就一定鬧事、噪音？」力推新廟會文化運動的恆春天后宮監事游家銘、文化志工鄭明書等人說，神明的盛典是希望與全民開心熱鬧，鬧事、髒亂及噪音絕非神明希望，因此，在恆春警方見證下，參與巡遊的友宮需協議簽下切結，嚴禁各宮廟與所聘請的陣頭打架鬧事，如有發生意外，馬上取消當日活動參加資格，並通報警察單位依法辦理。

對於煙火爆竹燃放，除了必須先向恆春消防單位報備，晚上十點過後更嚴禁施放及音響車音樂聲量也要求降低，避免影響當地居民休息；為了提高安全等級，天后宮也首創邀請恆春消防分隊長擔任繞境活動總指揮，如有需要救護或是消防等問題能全力調度。

游家銘說，本以為「簽約切結」會引發其他友宮微詞，但新一輩的年輕宮廟陣頭們都相當樂意，遶境過程更合組清潔志工團，緊跟在繞境隊伍的後面，全力維護街道清潔，希望乾淨友秩序的宮廟文化從國境之南做起。

恆春天后宮「建廟140週年祈安巡遊大典」，預計從20日開始整天表演活動及全天免費縣城大麵鹹粥，21日上午7點半從天后宮起馬出發，一路繞行恆春鎮內大小巷弄。

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