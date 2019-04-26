林佳龍行銷花蓮春遊 加碼團體補助800萬

2019-04-26 12:02

［記者王峻祺／花蓮報導］交通部觀光局春遊補助4月上路，花蓮縣總額度3200萬元，其中2400萬元自由行補助截至今早已申請46％、團體旅遊800萬元補助則額滿；交通部長林佳龍今到花蓮鯉魚潭行銷「春遊花蓮」，因有鑑418地震引發部分退房潮，當場宣布再加碼團遊補助800萬元，提升國旅質量，提升民眾旅花意願。

林佳龍說，接任部長後，4度走訪花蓮，春遊方案上路至今，受到熱烈響應，感謝地方積極加碼推動，目前花蓮約4000萬元經費挹注，包括自由行、團體旅遊、地方提案及小鎮旅遊等，但因剛經歷418地震，加上交通不便等因素，損害雖不大，卻已影響民眾旅花意願，決定加碼800萬元團體旅遊補助。

他強調，希望透過加碼補助，幫助花蓮業者提升住房率，並肯定地方提出花蓮好Q方案，結合在地名店、特產，讓觀光客旅花後，能夠一次符合食、宿、遊、購、行等需求，讓民眾「有吃擱有掠」，整合地方觀光發展。

林佳龍說，蘇花改即將於年底完工，並展開第二階段路線可行性評估，花東縱谷景觀大道也在興建中，未來包括鐵路立體化、電氣化及環島公路網串聯後，一定會對花蓮觀光有更好的幫助，中央、地方將一同合作，力拚觀光立國，未來暖冬、春遊則會常態化，努力提升觀光品質，促進國旅質量。

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說，春遊補助踴躍，團體補助約在清明連假間就差不多申請額滿，感謝部長願意再加碼補助800萬元，但因花蓮交通確實存在一大問題，加上去年普悠瑪號翻車及今年418地震，觀光發展受限，期待中央沿用3355專業及暖冬遊方案，無經費補助上限，並比照離島旅遊優惠，真正拯救花蓮觀光。

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