新北春遊團體旅遊補助25日開跑 加碼3大限量好禮

2019-04-24 20:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局繼4月1日推出「春遊自由行補助方案」後，4月25日至6月30日推出「走進春天─春遊團體旅遊補助方案」，內容除了針對合法旅行社補助國人旅客每日最高500元，每團補助總額最高不超過3萬元等各類基本補助，另以高於其他5都規格，加碼3大限量好禮，還有機會抽中希爾頓、福容、凱撒、大板根森林溫泉酒店4間頂級飯店的「大房、二房、三房」住宿券。

觀旅局長張其強說，團體旅遊行程一定要包含新北市瑞芳區或坪林區經典小鎮，免費體驗15選1「主題體驗遊程加碼禮」，完成前項體驗遊程，團客自行上網登錄，經查證無誤後，即於7月25日前贈送新北好禮伴手禮；最後將於6月底起週週抽獎，讓到訪新北的春遊團體遊及自由行旅客，0到100歲都有機會抽中新北4間頂級飯店的「大房、二房、三房」住宿券。

張其強說，今年春遊團體補助方案特色是「厚禮物、重體驗、強新北」，「厚禮物」是6月30日前完成團體旅遊民眾，可於5月15日起上官網登錄基本資料並自行選擇至少20家以上新北好禮認證廠商，提供每份價值300元、限量7000份的「盛情款待禮」。

「重體驗」是提供旅行社4月25日起可上網申請價值500元的15選1「主題體驗遊程加碼禮」免費納入遊客行程，限量7000名，其中包含淡蘭古道、青農青漁、特色藝文等體驗行程；「強新北」是集結新北市最堅強的觀光產業及地方資源陣容為全國民眾服務，頂級飯店住宿券，9家觀光工廠及產業文化館提供專屬優惠，眾多新北好禮認證廠商專案提供限量商品，新北市觀旅局設立春遊補助方案專屬服務電話02-86689773及02-86689763，提供民眾、旅行社，解決規定釋疑、補助申請、上網登錄等等疑難雜症，更多活動資訊、申請要點及Q&A等可上新北市觀光旅遊網查詢。

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