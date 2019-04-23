春遊到嘉義縣旅遊 每人補助500元

2019-04-23 17:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部觀光局鼓勵國人進行國旅補助住宿費，今天嘉義縣府宣布「春遊團體旅遊」補助方案起跑，5月1日至6月30日參加合法旅行業的嘉義套裝行程，可享每人每日500元優惠，4月24日起開放旅行社線上登記。

嘉義縣政府推出「春遊團體旅遊方案」，申請對象為合法旅行社，一般民眾、鄰里旅遊、協會、學校需透過旅行社進行申辦，申辦標準為每團10人以上，2天1夜以上，需住合法旅宿且遊程經過大林鎮或梅山鄉其一景點以及故宮南院，即可享有每人每日獎助500元，每團上限3萬元，企業員工旅遊或入住星級旅館則每團上限5萬元，單一旅行社可申請補助上限額為160萬元。

縣長翁章梁說，5、6月有賞螢季「慢遊嘉義，螢向新世界」、大林萬國戲院每週六限定活動「老戲院×新體驗－找回曾經的美好時光」等，6月故宮南院將和日本神戶市立博物館展出「交融之美－神戶市立博物館精品展」；歡迎民眾來嘉義旅遊，申辦窗口諮詢可洽嘉義縣春遊團體旅遊方案網站（https://cihtravel2019.wordpress.com/）或電洽（04）27083060~61。

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