暖冬擴大補助 元月住房率52%／去年4波補助 住房率仍低於5成 林佳龍：沒補助更糟

2019-04-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為提振台灣觀光，觀光局陸續推動旅遊補助，但去年有四波補助，全台旅館住房率仍低於五成，今年一月擴大暖冬，住房率也只有五成二。上任百日的交通部長林佳龍昨與媒體茶敘暢談施政指出，若沒有相關補助，旅宿業平均住房率恐更低。學者則直言，看來補助政策僅造成板塊性移動，補助措施應收手。

林佳龍：旅遊補助將常態化

為刺激國旅，觀光局去年共推動花蓮震後、南灣、山海戀、暖冬四波特定區域旅遊補助。然而，去年全台一般旅館平均住宿率僅四十七．八％，較前一年增加不到○．五個百分點。今年一月全國推出擴大暖冬，全台住房率五十二．五％，也只較去年同期增一成。幾波補助都受惠的花蓮、台東，一月住房率約三到四成，成長也不明顯。

林佳龍指出，旅宿業生意受到年金改革及中客減少影響，如果沒有暖冬到春遊補助，住房率恐更糟；旅宿業者也多肯定補助對住房率有提升，且因補助只有合法業者可申請，比直接抓日租套房還有用。未來暖冬、春遊補助會成為常態化，提升國旅質量。

學者：補助未擴大市場 應收手

高雄餐旅大學副教授劉喜臨則分析，補助效果應刺激額外的旅次和消費，但從數據上看來，並未擴大市場，政府應收手，否則會養壞消費者胃口、拉低市場價格。

觀光局組織改造 將升格觀光署

對於未來台灣觀光走向，林佳龍表示，未來組織改造將把觀光局升格觀光署，組織員額及預算都要重新檢討。目前觀光產業佔台灣總生產毛額GDP僅四％，相對歐洲國家的十％來說很低，如何在幾年內提升達標，是要思考的方向。

劉喜臨則指出，重點是政府拿出什麼措施誘發產值，建議先不要一直談觀光逆差，因為出境比入境好、是表示台灣出境業者蓬勃發展；再者，提高觀光客日均消費是首要重點，有人說東南亞旅客消費力低，何不思考各景點賣的紀念品都雷同，誰願掏錢？且目前台灣在國際行銷像散彈打鳥，應針對日韓等市場加深力道，不應花太大力氣開發還沒直航的俄羅斯市場。

華航機師罷工衝擊旅遊業，長榮又傳出罷工可能，林佳龍表示，交通部已成立專案小組，主動邀九大交通工會對談。長榮勞資已三次協商，除了禁搭便車條款，資方有飛安考量而難同意，需再討論。他建議勞動部更明確規範罷工權行使期間，未來長榮問題處理將以勞動部為主，交通部協助，更呼籲長榮準備好因應對策，避免傷害旅客權益。

觀光局旅遊補助之一般旅館住房率

暖冬旅遊補助，旅宿業者多肯定對住房率有提升。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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